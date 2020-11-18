Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil
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Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil

18.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:45
Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Ciddiye alınacak bir olay değil" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. İki lider, yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, ziyaretin iki sebebinin bulunduğunu söyleyerek, "Sayın Genel Başkan ziyarette bulunmuştu, hem de 9 Kasım'da güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi paylaşmak için ziyaret ettik" dedi. Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gelecek Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine güzel bir çalışma yaptıklarını bildirdi. İki lider daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'CİDDİYE ALINACAK BİR OLAY DEĞİL'Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın kendisini tehdit etmesine ilişkin soru üzerine, "Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına. Nasıl bir hale geldik. Hukukun olmadığı yerde, hukukun ihlal edildiği yerde, devlette liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde devlet bir süre sonra organize suç örgütü haline dönüşebilir. Nasıl oluyor da böyle bir eleştiri başka bir yerden geliyor. Bana cevap verecek olan Bahçeli'dir ya da onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne? Onu bilmiyoruz. Ama ciddiye alınacak bir olay değil. Hiç kimse unutmasın, bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuva-yi Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez" dedi.

'ANAYASA ÇALIŞMASI YAPMADIK'Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin ortak anayasa çalışması yaptığı iddiasının hatırlatılması üzerine, "Bu ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Ülkenin kurumlarının sağlıklı çalışması gerekiyor. Bütün bunları omurgası güçlü bir anayasa ile sağlayacağız. Millet ittifakı olarak bir araya geldik ve ilkeleri belirlemek için konuştuk. Anayasa çalışması yapmadık. Öyle bir çalışma olsa elimizde bir metin olur. Neden bu kadar çok tartışılıyor. Anayasa çalışmaları parlamentoda oldu, uzlaşma komisyonu vardı. Her partiden eşit sayıda milletvekili katılıyordu. 63 madde üzerinde de uzlaşma sağlandı. Orada HDP, MHP ve AK Parti var mıydı yok muydu?" diye konuştu.

Davutoğlu ise, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubuna ilişkin ise, "Ana muhalefet lideri hiçbir kimse tarafından tehdit edilemez, hakarete uğrayamaz" dedi.


Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil
Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil
Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil
Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil
Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil
Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil
Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil
Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil
Kılıçdaroğlu'ndan 'tehdit' açıklaması: Ciddiye alınacak bir olay değil

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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