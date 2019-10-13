Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara Büyükşehir ve Elmadağ Belediye Meclisi Üyesi Vahit Cansever'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

13.10.2019 16:59
Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara Büyükşehir ve Elmadağ Belediye Meclisi Üyesi Vahit Cansever'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Elmadağ ilçesindeki taziyeevine giden Kılıçdaroğlu, Cansever'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cansever ailesi Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, taziyeye gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyarete, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve parti yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA
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