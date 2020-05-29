Kılıçdaroğlu'ndan tahliye edilen Özdemir'e geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve bugün tahliye edilen Banu Özdemir'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
29.05.2020 20:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:13
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve bugün tahliye edilen Banu Özdemir'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Özdemir'i telefonla aradığı belirtildi.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Özdemir'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.
Kaynak: AA