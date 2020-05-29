Kılıçdaroğlu'ndan tahliye edilen Özdemir'e geçmiş olsun telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve bugün tahliye edilen Banu Özdemir'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve bugün tahliye edilen Banu Özdemir'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Özdemir'i telefonla aradığı belirtildi. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Özdemir'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi. Kaynak: AA