Kılıçdaroğlu'ndan Suriye Açıklaması (1)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün en güçlü ve en modern silahların Orta Doğu'da denendiğini ileri sürerek, "Bombalar yağıyor o kadınların, ailelerin, çocukların üzerine. Ama sesleri dünyada bizim istediğimiz yankıyı oluşturmuyor" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen partisinin Kadın Kolları Eşgüdüm Toplantısı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantı öncesi otel içindeki bir bölümde köylü kadınların sergilediği yöresel ürünler, sebze ve meyveleri inceledi. Burada kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin Antalya'daki 19 ilçe başkanı, belediye başkanı ve milletvekilleriyle yaklaşık yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Kadınların 'İlerle durma' sloganları üzerine Kılıçdaroğlu, "Bildiğim yolda ilerleyeceğim sonuna kadar, bu ülkeye huzur gelinceye kadar yürüyeceğim. Çünkü adalet yürüyüşünde bir şey keşfettim. Kadın erkek eşitliği gördüm. Ama Maltepe'de farklı bir olay vardı. Milyonların olduğu Maltepe'de kadın yoğunluğunu, kadın ağırlığını gördüm ve anladım ki demokrasiye gerçekten sahip çıkacak olan kadınlardır. Kadınlar geleceği inşa edecek olanlardır. Çocuğunu en iyi inşa eden kadındır. Çocuğunu inşa ediyorsa bir ülkenin geleceğini de inşa edecektir. Çocuğuna duyduğu sevgiyi bir vatan sevgisi olarak görecektir. Çocuğunun en iyi koşullarda yetişmesini sağlayacaktır. En iyi okullara gitmesini, en iyi öğretmenlerle eğitim almasını isteyecektir. Yeşil alanı, doğayı isteyecektir. Yoksul aile gördüğü zaman o yoksulluk düzelinceye kadar mücadele etmeliyim diyecektir" dedi.

"Bütün dünyanın kadınları, dünyayı yeniden inşa edecekler"

"Ben demeyi değil biz demeyi kadınlarımızdan öğreneceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Sadece bu ülkenin kadınları değil bütün dünyanın kadınları dünyayı yeniden inşa edeceklerdir. Burnumuzun dibinde bir savaş var. En güçlü silahlar Orta Doğu'da deneniyor. En modern silahlar Orta Doğu'da deneniyor. Ne üzerinde deneniyor, kobaylar üzerinde mi? Hayır. Arap halkları üzerinde deneniyor. İnsanlar üzerinde deneniyor bu silahlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar bunu, başka bir ülkede ve insanlar üzerinde deniyor. Suriyeli kadınlar, 100 binlerce kadın var bugün Türkiye'de Suriyeli. Dünyanın dört bir tarafına dağılmak isteyebilirler. Büyük acı ve dramları yaşayan Suriyeli kadınlar. Eğer onların acılarını yüreklerimizde hissetmiyorsak kendimizi insan sınıfına koyamayız. Onların acıları değildir. Bulundukları coğrafyadan acıyla, kanla, gözyaşıyla koparılıp başka yerlere gönderildiler. Bombalar yağıyor o kadınların, ailelerin, çocukların üzerine. Ama sesleri dünyada bizim istediğimiz yankıyı oluşturmuyor. Yeni bombalar denenirken, bu ülkeyi yöneten Ankara'daki beyler, 'Çok iyi oldu, iyi ki bomba attı' diyorlar. Bunu söyleyen insanların yüreğinde insan sevgisi yoktur. İnsanlık yoktur bunu söyleyenlerde. Meydan meydan çıkıp demokrasi diye konuşuyorlar, insan hakları diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan insan olamaz. İnsanın öldürülmesinden zevk alınmaz, böyle bir şey yok. Bugün gelinen süreçte birlikte oturup düşünmemiz lazım" diye konuştu. - ANTALYA