Kılıçdaroğlu'ndan "sükunetinizi koruyun" çağrısı Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli."

Kaynak: AA