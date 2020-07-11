Kılıçdaroğlu'ndan "Srebrenitsa Soykırımı" paylaşımı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Srebrenitsa'yı unutmamamız gerekiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Srebrenitsa'yı unutmamamız gerekiyor. Bu, 21. yüzyılın en büyük ayıplarından birisidir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımında, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımın 25. yılı nedeniyle videolu mesaj yayımladı.

Bugünün Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İnsanların kimlikleri nedeniyle ötekileştirilmedikleri, demokrasinin egemen olduğu, barışçıl dış politikanın izlendiği bir dünya için 21. yüzyılın eşiğinde Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Srebrenitsa Soykırımı'ndan görüntüler ve daha önceki konuşmalarından kesitler de paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikleri tarafından işgal edilir. Hollanda'nın barış gücü sivil Boşnakları alır, Sırplara teslim eder. Sırplar, 8 bin 372 Boşnak'ı ormanda katleder. Sadece Müslüman oldukları için, sadece Boşnak oldukları için. Srebrenitsa'yı unutmamamız gerekiyor. Bu 21. yüzyılın en büyük ayıplarından birisidir. O katliamda hayatını kaybedenler bütün insanlığın yüreğinde yer alacaklardır. Bizim görevimiz de bu tarz katliamlar olmasın diye onları sürekli canlı tutmaktır."

Kaynak: AA