Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine "Kovid-19" mektubu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine gönderdiği Kovid-19 konulu mektupta, "Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine gönderdiği Kovid-19 konulu mektupta, "Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, AK Parti, MHP, HDP, Türkiye İşçi Partisi, BBP, Vatan Partisi, DSP, SOL Parti, EMEP, TKP, BTP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarına "Kovid-19" konulu bir mektup gönderdi. Mektubunda Türkiye'nin ve dünyanın Kovid-19 salgın hastalığı ile mücadele ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu kapsamda maruz kaldığımız salgınla mücadele etmek ve çözüm yolları üretmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulunun koordinasyonunda üç ayrı komisyon oluşturulmuştur" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 13 maddeden oluşan "Kovid-19 Mücadele Programı" başlıklı mücadele sırasında elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi kapsayan ayrıntılı korona virüs raporunu da ekte paylaştı. Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine, "Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum" mesajını iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA