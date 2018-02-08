Kılıçdaroğlu'ndan Siteler'deki Mobilya Esnafına Ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Siteler'deki Mobilya Esnafına Ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Siteler’de mobilyacılık yapan Turan Dinç’in daveti üzerine esnaf ziyareti yaparak, çalışanların sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Siteler'deki Mobilya Esnafına Ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Siteler'de mobilyacılık yapan Turan Dinç'in daveti üzerine esnaf ziyareti yaparak, çalışanların sorunlarını dinledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Siteler'de mobilyacılık yapan Turan Dinç'in daveti üzerine esnafı ziyaret ederek, çalışanlarla çay içip sorunlarını dinledi. - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et