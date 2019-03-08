Kılıçdaroğlu'ndan Selçuk Sürprizi

Aydın'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yaptıkları ortak mitingin ardından önce Kuşadası'na geçen, ardından sürpriz yaparak Selçuk seçim ofisi açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selçuk'ta bir kadın belediye başkanının seçilmesi olağanüstü güzel" dedi.

Partisinin Atatürk Caddesi üzerindeki Selçuk seçim ofisini açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti yöneticilerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel de eşlik etti. Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk'a marka değer katacak projelerini açıkladı. Öncelikle çocuklar ve gençler için yapmayı planladıkları projelerden başlayarak, yarım kalan projeleri tamamlamaya geldiklerini söyledi. Sengel, tarımdan turizme, esnaflardan çiftçilere ve Selçuk'un değer biçilmez kadınları ve gençlerine kadar hepsinin kalkınmasını sağlayacak çok önemli projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Biz bu bereketli topraklara, bereketi hep beraber getireceğiz. Ben kendimi ve Tunç Başkanımızı 31 Mart'a kadar önce size emanet ediyorum, 1 Nisan'dan sonra hepiniz bize emanetsiniz" dedi.

Tunç Soyer: "Siyaset dilini değiştireceğiz"

Partisinin Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'e destek vermek ve seçim ofisini açmak için Selçuk'a gelen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ise yaptığı konuşmada, "Selçuk Belediyesinin çok borcu var, diye yatırım yapılmaz deniyor. Büyükşehir olarak biz hepsini yapacağız. Selçuk'un unu var, şekeri var, helvayı yapmak bize kalacak. Selçuk'u marka ilçelerden yapacağız. Başka bir Selçuk, İzmir, Türkiye dediğimiz için siyaset yapıyoruz. Önce siyaset dilini değiştireceğiz. Bizi ayrıştırarak, kutuplaştırarak, kolumuzu, kanadımızı kesip, gücümüzü budadılar. Biz önce birbirimizle barışacak, kucaklaşacağız, Kardeşlik ve barış olmadan adalet ve kalkınma olmaz. Önce kardeşlik ve barışı tesis edeceğiz. Benim mega projelerim yok. Ben seninle ilgili, çocuğunla ilgili, eşinle ilgili hayatı kolaylaştıracağım. Eğer sözler yalan söylemiyorsa, gözler yalan söylemiyorsa kazanacağız" diye konuştu.

Tunç Soyer, halk gıda, halk et, halk balık uygulamasını hayata geçireceklerini, üreticiden alıp tüketiciye ucuza vereceklerini anlattı. Vatandaşlar arasında "En büyük projeniz nedir?" sorusuna, "Benim Mega projem yok!" diyerek yanıt veren Tunç Soyer şunları söyledi: "Benim en bütün projelerim sizinle ilgili, sizin çocuğunuzla ilgili, eşinle ilgili, senin hayatınla ilgili. Ben senin hayatını iyileştirmeye talibim"

"Kimseyi ötekileştirmeden yaşayacağız"

Seçim ofisi önünde toplanan ve kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları seçim otobüsü üzerinden selamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimseyi ötekileştirmeden yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde bu Cumhuriyeti kurduk. Demokrasiyi taçlandıracağız. Selçuk'ta bir kadın belediye başkanının seçilmesi olağanüstü güzeldir. Hakkı, hukuku, adaleti sağlayacaksan, ayın 31'inde sandığa gideceğiz. 'Efendim benim bir oyum var ne olacak' demeyeceğiz. Ne için? Vatanımız, bayrağımız, birlikte yaşamak için. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye için. Demokrasi için bunun mücadelesini veriyoruz. Sizlerle birlikte vermek istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şunu söylüyorlar; 'iktidar başka yerel başka olursa paranın bir bölümü gelir' diye. Paranın hepsi bütçede, hepsi kanunla belli. O parayı siz ödüyorsunuz zaten. Bizim belediye başkanlarımızın iki kuralı olacak. Peki, kural ne olacak? Benim belediye başkanlarından istediğim iki kural var. Seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrım yapamadan, İzmir ve Selçuk'u tümüyle kucaklayacaksınız. Çünkü biz ayrımcılık yapmayız, kültürümüzde de inancımızda da ayrımcılık yoktur. Ama herkese hizmet götüreceksin derken bir ayrımcılık istiyorum. Nedir o? Eğer bir mahallede fakirler oturuyorsa, oraya pozitif ayrımcılık istiyorum. İkinci kuralımız daha var. Para var, harcayacaklar. Kimin parası? Milletin parası. O zaman yapılan her yatırımın maliyeti, kaça mal oldu, bununla ilgili bütün hesapları millete vereceksiniz. Millette bilecek ki şu yatırım yapıldı ve şu kadar ödendi."

"Bay Kemal olmak kolay değil"

Alandakilere, "Şu kardeşiniz olmasa Cumhurbaşkanının konusu da olmayacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Bana 'Bay Kemal' diyor. Bay Kemal olmak kolay değil. Önce namuslu adam olacaksınız, düzgün adam olacaksınız. Bedelliden yana olmayacaksın, ben oğlumu nasıl gönderdiysem sen de göndereceksin. Bay Kemal olmak için haram yemeyeceksin. Bay Kemal deyince ben kendimde bunları görüyorum. Milliyetçilik demek; vatanını seviyorsanız, bayrağınızı seviyorsanız bu en büyük milliyetçiliktir. Sandığa giderken bütün bunları düşünün lütfen. Kandiliniz kutlu olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA