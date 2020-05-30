Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Atakan Arslan ile Hakkari'de çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı
30.05.2020 21:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Atakan Arslan ile Hakkari'de çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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