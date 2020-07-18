Kılıçdaroğlu'ndan, şehitler Alper Yaman ve Erkan Gökteke için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman ile şehit polis memuru Erkan Gökteke için taziye mesajı yayımladı.
18.07.2020 22:49 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:39
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman ile şehit polis memuru Erkan Gökteke için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Diyarbakır'da çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman ile İstanbul Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'ye Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.
Kaynak: AA