Kılıçdaroğlu'ndan şehit Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti
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Kılıçdaroğlu'ndan şehit Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

12.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:34
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı , şehit Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, şehit Jandarma Astsubay Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Kaynak: AA
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