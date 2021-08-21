Kılıçdaroğlu'ndan şehit Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyareti
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Kılıçdaroğlu'ndan şehit Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyareti
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileri ile şehidin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba evine ziyarette bulundu.

Taziye çadırında şehidin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, şehit için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Kılıçdaroğlu'ndan şehit Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyareti - Haberler
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