Kılıçdaroğlu'ndan şehit onbaşının ailesine taziye telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan şehit onbaşının ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen, Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit onbaşının ailesine taziye telefonu
23.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen, Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen, Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesini telefonla arayarak şehide Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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