Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
03.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Bitlis'te hain terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlarımız Hasan Kuzu ve Eyüp Fidan'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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