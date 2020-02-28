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Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit askerler için yayınladığı mesajda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı.

28.02.2020 00:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:49
Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı , şehit askerler için yayınladığı mesajda, " Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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