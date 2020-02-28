Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

28.02.2020 00:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit askerler için yayınladığı mesajda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.