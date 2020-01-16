Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı

16.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 23:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA