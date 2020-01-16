Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."