Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Haberler » Politika » Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

03.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:06
Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı , Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadele kapsamında başlatılan Pençe-3 harekat bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler