Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için başsağlığı mesajı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet İnce, Güncel, Haber

Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet diledi.

25.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:52
Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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