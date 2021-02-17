Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

17.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:16
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilenlerin ailesine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilenlerin ailesine başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Irak'ın Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memurları Vedat Kaya ve Sedat Yabalak ile Astsubay Çavuş Semih Özbey, Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır, Topçu Er Müslüm Altuntaş, Jandarma Er Sedat Sorgun, Jandarma Er Süleyman Sungur ile Muhammet Salih Kanca'nın ailelerini telefonla aradı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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