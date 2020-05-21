Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehitler Halil Çakır ile Ferhat Çiftçi'nin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
21.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehitler Halil Çakır ile Ferhat Çiftçi'nin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Kars'ın Kağızman ilçesinde şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır'ın ailelerini telefonla aradı.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA