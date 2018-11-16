Kılıçdaroğlu'ndan Randevu İsteyen İnce: Görüşmemizden Daha Doğal Bir şey Olamaz

CHP'li Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebine ilişkin, "Ben partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçimler yaklaşmış. Sayın Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" dedi.

CENAZE TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Altıok'un ailesinin yanı sıra Muharrem İnce, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl ve Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.

İNCE, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Kılınan namazın ardından Altıok'un cenazesi defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Cenaze namazına katılan İnce, camiden ayrılışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÖRÜŞMEMİZDEN DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ"

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebine ilişkin, "Ben partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçimler yaklaşmış. Sayın Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" diye konuştu.

"KİŞİSEL DERDİMİN PEŞİNDE DEĞİLİM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili soruya da İnce, "Ben kendi kişisel derdimin peşinde değilim. Ben ülkenin, partinin peşindeyim. Onların başarılı olması için uğraşıyorum, derdimiz bu" yanıtını verdi.