Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlığı Açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlığı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

17.01.2020 23:18 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:18
Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlığı Açıklaması

CHP Genel Başkanı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Genel Başkanım 'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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