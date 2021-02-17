Kılıçdaroğlu'ndan psikolog ve yazar Cüceloğlu'nun ailesine taziye telefonu
17.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, aileyi telefonla arayan Kılıçdaroğlu, Cüceloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe