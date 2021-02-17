Kılıçdaroğlu'ndan psikolog ve yazar Cüceloğlu'nun ailesine taziye telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan psikolog ve yazar Cüceloğlu'nun ailesine taziye telefonu

17.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:00
Kılıçdaroğlu'ndan psikolog ve yazar Cüceloğlu'nun ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, aileyi telefonla arayan Kılıçdaroğlu, Cüceloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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