Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidine başsağlığı mesajı Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül için taziye mesajı paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül için taziye mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA