Kılıçdaroğlu'ndan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan 2 asker için taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan 2 asker için taziye mesajı yayımladı.

Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askere de acil şifalar dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan