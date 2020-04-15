Kılıçdaroğlu'ndan Özbek ailesine taziye telefonu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Türk Metal-İş Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek'e Allah'tan rahmet diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Türk Metal-İş Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek'e Allah'tan rahmet diledi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Özbek'in vefatı nedeniyle Özbek ailesini telefonla aradığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun görüşmede Mustafa Özbek için Allah'tan rahmet dilediğini ilettiği ifade edilirken, ailesi ve sevenlerine de taziyede bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA