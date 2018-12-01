Kılıçdaroğlu'ndan ortak aday açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz ve demokrasiyi kazandıracağız ve güçlendireceğiz"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz ve demokrasiyi kazandıracağız ve güçlendireceğiz" dedi.

Ankara Yenimahalle Belediyesi Prof.Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da ortak aday gösterilmesine yönelik, "Ankara'da da, İstanbul'da da, Adana'da da, Mersin'de de her yerde güzel şeyler olacak. Bütün vatandaşların bunu bilmesini isterim. Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz ve demokrasiyi kazandıracağız ve güçlendireceğiz" diye konuştu.