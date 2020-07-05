Kılıçdaroğlu'ndan Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından yaşamına son veren Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı telefonu
05.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından yaşamına son veren Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı diledi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Ateş'in amcası Mehmet Ateş ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletip, yaşanan acı olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

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