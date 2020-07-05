Kılıçdaroğlu'ndan Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından yaşamına son veren Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından yaşamına son veren Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı diledi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Ateş'in amcası Mehmet Ateş ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletip, yaşanan acı olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA