Kılıçdaroğlu'ndan Mursi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhammed Mursi'nin cenazesinin defnine ilişkin, "Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan Mursi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhammed Mursi'nin cenazesinin defnine ilişkin, "Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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