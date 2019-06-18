Kılıçdaroğlu'ndan Mursi açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhammed Mursi'nin cenazesinin defnine ilişkin, "Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhammed Mursi'nin cenazesinin defnine ilişkin, "Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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