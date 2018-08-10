Kılıçdaroğlu'ndan Milli Sporculara Kutlama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar'ı kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar'ı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda başarı kazanan milli sporcuların kendilerini gururlandırdığını belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i ve 400 metre engellide gümüş madalya kazanan Yasmani Copello Escobar"ı kutluyorum." ifadesini kullandı.