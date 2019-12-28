Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanı saldırıya uğrayan Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanı saldırıya uğrayan Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Murat İde'ye yönelik saldırı nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aradığı belirtildi.
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Akşener ve İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.