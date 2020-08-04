Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin paylaşım Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için."

Kaynak: AA