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Kılıçdaroğlu'ndan "Libya Tezkeresi" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaklaşık yüzyıl önce anneler, 'Yemen bizim neyimize?' diye sormuş, 'Gitme Yemen'e' türküsünü yakmıştır.

02.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:46
Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı , "Yaklaşık yüzyıl önce anneler, ' bizim neyimize?' diye sormuş, 'Gitme Yemen'e' türküsünü yakmıştır. Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri yaktırmayın. Mehmetçiğimizi çöllerinden uzak tutun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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