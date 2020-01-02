Kılıçdaroğlu'ndan "Libya Tezkeresi" paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaklaşık yüzyıl önce anneler, 'Yemen bizim neyimize?' diye sormuş, 'Gitme Yemen'e' türküsünü yakmıştır.
02.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaklaşık yüzyıl önce anneler, 'Yemen bizim neyimize?' diye sormuş, 'Gitme Yemen'e' türküsünü yakmıştır. Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri yaktırmayın. Mehmetçiğimizi Libya çöllerinden uzak tutun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com