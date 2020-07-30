Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurban Bayramı' mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurban Bayramı' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yurttaşlarımızın bu zor dönemde güzel bir bayram geçirmesi en büyük dileğimdir" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurban Bayramı' mesajı
30.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yurttaşlarımızın bu zor dönemde güzel bir bayram geçirmesi en büyük dileğimdir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında, "Bereketin, birlikteliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın günü olan mübarek Kurban Bayramı'nı tüm dünya olarak Kovid-19 pandemisi, Türkiye özelinde ise derin bir ekonomik ve siyasal buhran içerisinde karşılıyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Her sorunumuzu akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözeceğiz. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Yoksula, yolda kalmışa hakkını verip, israftan kaçınacağız. Hiç kimseyi; kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceğiz" dedi.Kılıçdaroğlu, hedeflerinin hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu güzel Türkiye'yi inşa etmek olduğunu ifade ederek, "Komşumuz açken tok yatmayacak, yapacağımız yardımı da insan onurunu koruyarak yapacağız. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Dünya Kovid-19 salgınıyla uğraşırken, İslam dünyasında, üzülerek ifade edelim ki ayrıca; acı, kan ve gözyaşı var. Bu acıların durması da en büyük dileğimdir. Bu duygularla, salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personelimize, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yurttaşlarımızın bu zor dönemde güzel bir bayram geçirmesi en büyük dileğimdir. Kurban bayramınız kutlu olsun"


Kaynak: DHA

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