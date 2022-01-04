Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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