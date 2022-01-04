Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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