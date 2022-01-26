Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonuCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid- 19 test sonucu pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Haber

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