Kılıçdaroğlu'ndan kayınpederi vefat eden Davutoğlu'na başsağlığı telefonu
AA, Orhan Onur Gemici - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi vefat eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi vefat eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge'yi kaybeden Davutoğlu'nu telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, Misge'ye Allah'tan rahmet, aileye başsağlığı diledi.
AA / Orhan Onur Gemici - Güncel