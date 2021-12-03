Kılıçdaroğlu'ndan kardeşi vefat eden Kavcıoğlu'na taziye telefonu - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan kardeşi vefat eden Kavcıoğlu'na taziye telefonu

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'ndan kardeşi vefat eden Kavcıoğlu'na taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi vefat eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'na taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi vefat eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'na taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, kardeşi Serap Görcü'yü kaybeden Kavcıoğlu'nu telefonla aradığı belirtildi.

Görcü'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Kavcıoğlu ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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