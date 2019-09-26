Kılıçdaroğlu'ndan Jacques Chirac için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başsağlığı mesajı yayımladı.
26.09.2019 17:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Jacques Chirac'ın vefatı dolayısıyla Twitter hesabından Fransızca bir mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, Chirac'ın ailesine ve Fransız halkına başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA