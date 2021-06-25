Kılıçdaroğlu'ndan İzmir mesaisi

İzmir'deki ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce Çiğli'deki Tarımı Geliştirme Merkezinin açılışını yaptı, ardından 364 yeni otobüsün hizmete giriş törenine katıldı.

İzmir'deki ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce Çiğli'deki Tarımı Geliştirme Merkezinin açılışını yaptı, ardından 364 yeni otobüsün hizmete giriş törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'nun sonraki ziyareti ise tarım fuarında bulunan çiftçiler oldu.

Biz dizi açılışı gerçekleştirmek üzere İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş ve Bornova ziyaretlerinin ardından Çiğli'nin Sasalı Mahallesinde bulunan Tarımı Geliştirme Merkezinin açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu, burada tesisi gezerek bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 364 yeni otobüsün hizmete giriş törenine katıldı. Fuar İzmir'de düzenlenen törende konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki durağı ise yine Fuar İzmir'de organize edilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndaki çiftçiler oldu. CHP lideri, kısa bir konuşmanın ardından basına kapalı olarak çiftçileri dinledi.

"YORULMAK BİZE HARAMDIR"

364 otobüsün hizmete giriş töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün 4 ayrı açılış yaptık. Toplam yatırım bedeli 1 milyar liranın üzerinde. Bakıldığı zaman 364 otobüsü bir kez daha almak, İzmirlilerin hizmetine sunmak, elde edilen tasarrufu da İzmirlilerle paylaşmak bir anlamda İzmir'e ve İzmirlilere hesap vermektir. Belediye başkanlarımızın en önemli özelliği hesap vermektir. Sizin paranızı en iyi, en tasarruflu şekilde kullanmak belediye başkanlarımızın temel görevidir. Dostlarımızla iktidar olduğumuzda da aile destekleri sigortası getireceğiz. İktidar olduğumuzda her kuruşun hesabını size vereceğiz. Belediye başkanımız, yoğun programdan dolayı 'sizi yorduk' dedi. Demokrasi gelmeden asla yorulmayacağım. Huzur gelmeden asla yorulmayacağım. Yorulmak bize haramdır. Biz çalışmak zorundayız. Söz verdiysek sizin için, evlatlarımız için, güzel Türkiye için; çalışacağız" diye konuştu.

"242 MİLYON LİRALIK TASARRUF"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye'de tek seferde en büyük otobüs alımını gerçekleştirerek İzmir'e 364 otobüs kazandırdık. 2 yıllık görev süremizde; filomuza daha önce kattığımız 83 otobüs ve Türkiye'de ilk kez engelli vatandaşlarımıza özel hizmet verecek 4 otobüsümüz ile birlikte, 451 yepyeni aracı İzmir halkının hizmetine sunduk. Bugün hizmete aldığımız 364 yeni otobüsü filomuza kazandırırken yaptığımız anlaşma, İzmir'e toplam 242 milyon liralık bir tasarruf sağladı. Bunun 103 milyon lirasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bu otobüsler için özel olarak almayı başardığımız KDV istisnası sayesinde gerçekleştirdik. 139 milyon liralık kısmını ise tedarikçi firma ile yaptığımız anlaşmayla sağladık. Otobüslerimizi; Devlet Malzeme Ofisi fiyatlarından 139 milyon lira daha ucuz bir bedelle, 1 yıl önce Türk Lirası bazında yaptığımız bir sözleşmeyle satın aldık. Özetle otobüslerimiz, daha tekerinin tozuyla İzmirlilere 242 milyon TL kazanç sağladı" dedi. Soyer, Buca metrosunun temelini, yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile önümüzdeki aylarda atacaklarını umut ettiklerini belirtti. Öte yandan mevcut 87 kadın şoförün 100 kadın şoföre tamamlanacağı ifade edildi.

ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

Kılıçdaroğlu, programın ardından fuara katılım sağlayan çiftçilerle bir araya geldi. Ödemiş ilçesindeki programında çiftçilerin sorunlarını dinlediğini aktaran Kılıçdaroğlu, tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve parti ayrımı olmaksızın çiftçiye destek konusunda herkesin uzlaşması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, çiftçileri dinlemek üzere konuşmasını kısa tutarken, program basına kapalı olarak devam etti.

(Ceren Atmaca - Yunus Emre Akbaba - Halil Karahan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı