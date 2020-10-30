Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı Açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı Açıklaması

30.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:32
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yaraların bir an önce sarılması için tüm gücümüzle halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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