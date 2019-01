Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Açıklaması

CHP İzmir İl yönetimi ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İzmir CHP için çok farklı ve önemli bir yerde. Bu sebeple İzmir için çok hassas bir çalışma yürütüyoruz" dedi. CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Deniz Yücel'in başkanlığında Ankara'ya çıkarma yaparak, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede İl Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir hakkında verilecek her türlü kararda CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in örgütün sözcüsü olduğunu ve İl Yönetim Kurulu olarak Yücel'in alacağı her kararın arkasında olduklarını ve arkasında duracaklarını CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na iletti. Ankara'daki ziyaretlere 21 İl Yönetim Kurulu üyesi ve İl Gençlik Kolları Başkanı da katıldı.

İZMİR'E MESAJ

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Kılıçdaroğlu'na yerel seçimlerle ilgili olarak sahadaki ve örgüt içindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdiklerini ifade etti. İl Yönetim Kurulu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiklerini belirten Yücel, "Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette genel başkanımıza İzmir'de yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. İl ve ilçe örgütlerimizle tam bir uyum içinde çalıştığımızı, halen devam eden saha çalışmalarımızın adaylarımızın tamamının açıklanmasının ardından daha da yoğunlaşacağını aktardık. Görüşmede il yöneticilerimiz de söz aldılar. İl yöneticilerimizin İzmir ile ilgili alınan her türlü kararda arkamda olduklarını açıklamaları beni onurlandırdı. Bu bağlamda ziyarete katılan, katılamayan tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sayın genel başkanımız da hem ziyaretten hem de il yönetimimizdeki uyumdan duyduğu memnuniyeti aktardı. Genel başkanımız, tüm İzmirli hemşehrilerimize sevgi ve saygılarını ileterek, İzmir'in CHP için çok farklı ve önemli bir yerde olduğunu, bu sebeple İzmir için çok hassas bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bizler de İzmirli vatandaşlarımızın merakla İzmir adaylarını beklediğini ileterek, açıklanacak adaylar kimler olursa olsun canla başla çalışacağımızın sözünü verdik" dedi. CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, Ankara çıkarmasında bazı CHP milletvekilleriyle de bir araya geldi. Meclis çalışmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan İzmir milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Murat Bakan ve Kani Beko'yu da ziyaret eden CHP İzmir yönetimi, daha sonra vekillerle birlikte yemek yedi.

