Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'li Şenol Sunat'a taziye telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'a taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'a taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu Sunat'ı telefonla arayarak, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Nurhayat Sunat'a Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Şenol Sunat ve ailesi ile İYİ Parti camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA