Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya geçmiş olsun telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya geçmiş olsun telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya geçmiş olsun telefonu
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programı sonrası saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programı sonrası saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Kavuncu'yu telefonla aradığı belirtildi. Yaşanan saldırı ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, Kavuncu'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya geçmiş olsun telefonu - Haberler
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