Kılıçdaroğlu'ndan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Berberoğlu kararı değerlendirmesi Açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Berberoğlu kararı değerlendirmesi Açıklaması

13.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:40
Kılıçdaroğlu'ndan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Berberoğlu kararı değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrasında Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden yargılamaya yer olmadığına ilişkin kararına yönelik, "Yerel mahkeme, sarayın mahkemesidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrasında Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden yargılamaya yer olmadığına ilişkin kararına yönelik, "Yerel mahkeme, sarayın mahkemesidir. Niye şaşırıyorsunuz? Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Ama bu ülkenin hukukun kırıntısı kaldıysa, biz de mücadelemizi yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'na, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından bir gazeteci, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin kararına yönelik görüşünü sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel mahkeme, sarayın mahkemesidir. Niye şaşırıyorsunuz? Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Ama bu ülkenin hukukun kırıntısı kaldıysa, biz de mücadelemizi yapacağız." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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