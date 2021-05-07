CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail'i kınadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yaptığı müdahaleyi kınadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yaptığı müdahaleyi kınadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı