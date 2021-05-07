CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail'i kınadı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail'i kınadı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail'i kınadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yaptığı müdahaleyi kınadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yaptığı müdahaleyi kınadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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