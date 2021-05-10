Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki: "İsrail'in yaptığı katliamdır"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına ilişkin, "İsrail'in yaptığı katliamdır" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına ilişkin, "İsrail'in yaptığı katliamdır" değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "İsrail'in yaptığı katliamdır. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum; BM'yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat." mesajını paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap