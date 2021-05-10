Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki: "İsrail'in yaptığı katliamdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki: "İsrail'in yaptığı katliamdır"

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki: 'İsrail'in yaptığı katliamdır'
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına ilişkin, "İsrail'in yaptığı katliamdır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına ilişkin, "İsrail'in yaptığı katliamdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "İsrail'in yaptığı katliamdır. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum; BM'yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

ABD yönetiminden 'hem İsrail hem Filistin'e' tansiyonu düşürme çağrısı
ABD yönetiminden "hem İsrail hem Filistin'e" tansiyonu düşürme çağrısı
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı
Dışişleri: 'İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona...
Dışişleri: "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hadise Cem Yılmaz Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Cyle Larin Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki: "İsrail'in yaptığı katliamdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 22:59:55. #1.16#

title