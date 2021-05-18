Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki
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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filistinlilere yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "300'e yakın insan hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filistinlilere yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "300'e yakın insan hayatını kaybetti. Çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara ilişkin, "İsteriz ki dünyada savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin, insanlar ölmesin. Filistinlilere yapılan saldırı asla kabul edilemez. Saldırı sonraki süreçte de devam etti. 300'e yakın insan hayatını kaybetti. Çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır. Bütün insanlığa çağrıda bulunmak hepimizin ortak görevidir. Dünyanın demokratları ne yapıyor acaba? Neden katliamı engellemiyorlar? Filistinliler işgal edilmiş topraklarını geri almak istiyorlar. Bu da onların en tabii hakları. Beni üzen, İslam dünyasındaki parçalanma. Filistin bağımsızlık mücadelesi verirken bizim gençlerimiz de oradaydı. Bazılarının mezarları hala Filistin'de. Filistin ile tarihi bağlarımız var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki - Haberler
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