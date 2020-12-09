Kılıçdaroğlu'ndan "Irkçılığa hayır" paylaşımı
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Kılıçdaroğlu'ndan "Irkçılığa hayır" paylaşımı

09.12.2020 00:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:46
Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" paylaşımı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilmesi üzerine sosyal medyada ırkçılık karşıtı başlatılan kampanyaya destek verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "No to racism, Respect" ifadesi bulunan bir görsel paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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